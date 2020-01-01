Tokenomika RichQUACK (QUACK) Odkryj kluczowe informacje o RichQUACK (QUACK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Oficjalna strona internetowa: https://www.richquack.com Biała księga: https://www.richquack.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C

Kapitalizacja rynkowa: $ 15.03M Całkowita podaż: $ 46,775.86T Podaż w obiegu: $ 44,085.96T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.95M Historyczne maksimum: $ 0.000000009 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.000000000341

Tokenomika RichQUACK (QUACK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RichQUACK (QUACK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUACK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUACK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

