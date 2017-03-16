Tokenomika Qtum (QTUM) Odkryj kluczowe informacje o Qtum (QTUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Qtum (QTUM) Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Oficjalna strona internetowa: https://qtum.org/ Biała księga: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://qtum.info/

Tokenomika i analiza cenowa Qtum (QTUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Qtum (QTUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 226.04M $ 226.04M $ 226.04M Całkowita podaż: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Podaż w obiegu: $ 105.82M $ 105.82M $ 105.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 230.31M $ 230.31M $ 230.31M Historyczne maksimum: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 Historyczne minimum: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Aktualna cena: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Dowiedz się więcej o cenie Qtum (QTUM)

Tokenomika Qtum (QTUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Qtum (QTUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QTUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QTUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQTUM tokenomikę, poznaj cenę tokena QTUMna żywo!

Historia ceny Qtum (QTUM) Analiza historii ceny QTUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QTUM już teraz!

Prognoza ceny QTUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QTUM? Nasza strona z prognozami cen QTUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QTUM już teraz!

