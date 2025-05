QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

NazwaQTUM

PozycjaNo.185

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)55.00%

Podaż w obiegu105,664,907.5

Maksymalna podaż107,822,406

Całkowita podaż107,822,406

Wskaźnik obrotu0.9799%

Data wydania2017-03-16 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.38 USDT

Historyczne maksimum106.8759994506836,2018-01-07

Najniższa cena0.770017723731,2020-03-13

Publiczny blockchainQTUM

