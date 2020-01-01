Tokenomika Quant (QNT) Odkryj kluczowe informacje o Quant (QNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quant (QNT) Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Oficjalna strona internetowa: https://quant.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Kup QNT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Quant (QNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quant (QNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Całkowita podaż: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Podaż w obiegu: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Historyczne maksimum: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 Historyczne minimum: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 Aktualna cena: $ 93.34 $ 93.34 $ 93.34 Dowiedz się więcej o cenie Quant (QNT)

Tokenomika Quant (QNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quant (QNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQNT tokenomikę, poznaj cenę tokena QNTna żywo!

Jak kupić QNT Chcesz dodać Quant (QNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QNT na MEXC już teraz!

Historia ceny Quant (QNT) Analiza historii ceny QNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QNT już teraz!

Prognoza ceny QNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QNT? Nasza strona z prognozami cen QNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QNT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!