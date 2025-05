QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

NazwaQNT

PozycjaNo.59

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0003%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)269.93%

Podaż w obiegu12,072,738

Maksymalna podaż14,881,364

Całkowita podaż14,881,364

Wskaźnik obrotu0.8112%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum428.38470116,2021-09-11

Najniższa cena0.163629,2018-08-23

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieQuant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.