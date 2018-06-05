Tokenomika QuarkChain (QKC) Odkryj kluczowe informacje o QuarkChain (QKC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o QuarkChain (QKC) The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Oficjalna strona internetowa: https://quarkchain.io/ Biała księga: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664

Tokenomika i analiza cenowa QuarkChain (QKC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QuarkChain (QKC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.83M $ 44.83M $ 44.83M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.58M $ 62.58M $ 62.58M Historyczne maksimum: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Historyczne minimum: $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 Aktualna cena: $ 0.006258 $ 0.006258 $ 0.006258 Dowiedz się więcej o cenie QuarkChain (QKC)

Tokenomika QuarkChain (QKC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QuarkChain (QKC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QKC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QKC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQKC tokenomikę, poznaj cenę tokena QKCna żywo!

Jak kupić QKC Chcesz dodać QuarkChain (QKC) do swojego portfolio?

Historia ceny QuarkChain (QKC) Analiza historii ceny QKC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QKC już teraz!

Prognoza ceny QKC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QKC? Nasza strona z prognozami cen QKC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QKC już teraz!

