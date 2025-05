QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

NazwaQKC

PozycjaNo.531

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,05%

Podaż w obiegu7 126 203 451

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż10 000 000 000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2018-06-05 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0,0198 USDT

Historyczne maksimum4.88068411,2021-04-25

Najniższa cena0.00136475646408,2020-03-13

Publiczny blockchainQKC

