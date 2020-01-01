Tokenomika Q Protocol (QGOV) Odkryj kluczowe informacje o Q Protocol (QGOV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Q Protocol (QGOV) QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics. QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics. Oficjalna strona internetowa: https://q.org/ Biała księga: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf Block Explorer: https://explorer.q.org Kup QGOV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Q Protocol (QGOV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Q Protocol (QGOV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Całkowita podaż: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Podaż w obiegu: $ 269.67M $ 269.67M $ 269.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Historyczne maksimum: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Historyczne minimum: $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 Aktualna cena: $ 0.00554 $ 0.00554 $ 0.00554 Dowiedz się więcej o cenie Q Protocol (QGOV)

Tokenomika Q Protocol (QGOV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Q Protocol (QGOV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QGOV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QGOV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQGOV tokenomikę, poznaj cenę tokena QGOVna żywo!

Jak kupić QGOV Chcesz dodać Q Protocol (QGOV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QGOV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QGOV na MEXC już teraz!

Historia ceny Q Protocol (QGOV) Analiza historii ceny QGOV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QGOV już teraz!

Prognoza ceny QGOV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QGOV? Nasza strona z prognozami cen QGOV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QGOV już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!