QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

NazwaQGOV

PozycjaNo.1947

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu185,907,958.38534096

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,018,617,984.0704001

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5011257508831489,2024-08-23

Najniższa cena0.004557884422494434,2025-04-11

Publiczny blockchainQGOV

Sektor

Media społecznościowe

