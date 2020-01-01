Tokenomika PLAYZAP (PZP) Odkryj kluczowe informacje o PLAYZAP (PZP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PLAYZAP (PZP) PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.playzap.games/ Biała księga: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Block Explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Kup PZP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PLAYZAP (PZP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PLAYZAP (PZP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 670.45K $ 670.45K $ 670.45K Całkowita podaż: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Podaż w obiegu: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Historyczne maksimum: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Historyczne minimum: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Aktualna cena: $ 0.00781 $ 0.00781 $ 0.00781 Dowiedz się więcej o cenie PLAYZAP (PZP)

Tokenomika PLAYZAP (PZP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PLAYZAP (PZP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PZP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PZP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPZP tokenomikę, poznaj cenę tokena PZPna żywo!

