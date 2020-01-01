Tokenomika Vulcan Forged PYR (PYR) Odkryj kluczowe informacje o Vulcan Forged PYR (PYR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vulcan Forged PYR (PYR) Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://vulcanforged.com/ Biała księga: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Kup PYR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vulcan Forged PYR (PYR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vulcan Forged PYR (PYR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.05M $ 42.05M $ 42.05M Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 44.18M $ 44.18M $ 44.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.59M $ 47.59M $ 47.59M Historyczne maksimum: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Historyczne minimum: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Aktualna cena: $ 0.9518 $ 0.9518 $ 0.9518 Dowiedz się więcej o cenie Vulcan Forged PYR (PYR)

Tokenomika Vulcan Forged PYR (PYR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vulcan Forged PYR (PYR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PYR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PYR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPYR tokenomikę, poznaj cenę tokena PYRna żywo!

Jak kupić PYR Chcesz dodać Vulcan Forged PYR (PYR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PYR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PYR na MEXC już teraz!

Historia ceny Vulcan Forged PYR (PYR) Analiza historii ceny PYR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PYR już teraz!

Prognoza ceny PYR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PYR? Nasza strona z prognozami cen PYR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PYR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!