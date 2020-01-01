Tokenomika PWEASE (PWEASE) Odkryj kluczowe informacje o PWEASE (PWEASE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PWEASE (PWEASE) A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House Oficjalna strona internetowa: https://pweasetoken.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CniPCE4b3s8gSUPhUiyMjXnytrEqUrMfSsnbBjLCpump Kup PWEASE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PWEASE (PWEASE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PWEASE (PWEASE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Całkowita podaż: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Podaż w obiegu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Historyczne maksimum: $ 0.063383 $ 0.063383 $ 0.063383 Historyczne minimum: $ 0.000026314606219194 $ 0.000026314606219194 $ 0.000026314606219194 Aktualna cena: $ 0.004252 $ 0.004252 $ 0.004252 Dowiedz się więcej o cenie PWEASE (PWEASE)

Tokenomika PWEASE (PWEASE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PWEASE (PWEASE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PWEASE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PWEASE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPWEASE tokenomikę, poznaj cenę tokena PWEASEna żywo!

Jak kupić PWEASE Chcesz dodać PWEASE (PWEASE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PWEASE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PWEASE na MEXC już teraz!

Historia ceny PWEASE (PWEASE) Analiza historii ceny PWEASE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PWEASE już teraz!

Prognoza ceny PWEASE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PWEASE? Nasza strona z prognozami cen PWEASE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PWEASE już teraz!

