Tokenomika PussFi (PUSS) Odkryj kluczowe informacje o PussFi (PUSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PussFi (PUSS) $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. Oficjalna strona internetowa: https://puss.meme Biała księga: https://puss.meme/whitepaper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Kup PUSS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PussFi (PUSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PussFi (PUSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Historyczne maksimum: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 Historyczne minimum: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 Aktualna cena: $ 0.006264 $ 0.006264 $ 0.006264 Dowiedz się więcej o cenie PussFi (PUSS)

Tokenomika PussFi (PUSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PussFi (PUSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUSS tokenomikę, poznaj cenę tokena PUSSna żywo!

Jak kupić PUSS Chcesz dodać PussFi (PUSS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUSS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PUSS na MEXC już teraz!

Historia ceny PussFi (PUSS) Analiza historii ceny PUSS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PUSS już teraz!

Prognoza ceny PUSS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUSS? Nasza strona z prognozami cen PUSS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUSS już teraz!

