Informacje o EPNS (PUSH) Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Oficjalna strona internetowa: https://push.org/ Biała księga: https://push.org/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE

Tokenomika i analiza cenowa EPNS (PUSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EPNS (PUSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Historyczne maksimum: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Historyczne minimum: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Aktualna cena: $ 0.02917 $ 0.02917 $ 0.02917 Dowiedz się więcej o cenie EPNS (PUSH)

Tokenomika EPNS (PUSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EPNS (PUSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUSH tokenomikę, poznaj cenę tokena PUSHna żywo!

Historia ceny EPNS (PUSH) Analiza historii ceny PUSH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PUSH już teraz!

Prognoza ceny PUSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUSH? Nasza strona z prognozami cen PUSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUSH już teraz!

