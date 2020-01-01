Tokenomika Pundi X (PUNDIX) Odkryj kluczowe informacje o Pundi X (PUNDIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pundi X (PUNDIX) Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://pundix.com/ Biała księga: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Kup PUNDIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pundi X (PUNDIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pundi X (PUNDIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 77.23M $ 77.23M $ 77.23M Całkowita podaż: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M Podaż w obiegu: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 77.27M $ 77.27M $ 77.27M Historyczne maksimum: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Historyczne minimum: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Aktualna cena: $ 0.2989 $ 0.2989 $ 0.2989 Dowiedz się więcej o cenie Pundi X (PUNDIX)

Tokenomika Pundi X (PUNDIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pundi X (PUNDIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUNDIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUNDIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUNDIX tokenomikę, poznaj cenę tokena PUNDIXna żywo!

