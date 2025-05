PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

NazwaPUNDIX

PozycjaNo.297

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)191.78%

Podaż w obiegu258,386,541.0999244

Maksymalna podaż258,526,640

Całkowita podaż258,386,541.0999244

Wskaźnik obrotu0.9994%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.13592656,2021-04-09

Najniższa cena0.21487481482968304,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

