Tokenomika pumpBTC (PUMPBTC) Odkryj kluczowe informacje o pumpBTC (PUMPBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o pumpBTC (PUMPBTC) PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. Oficjalna strona internetowa: https://pumpbtc.xyz/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C

Tokenomika i analiza cenowa pumpBTC (PUMPBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pumpBTC (PUMPBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.63M $ 23.63M $ 23.63M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 82.90M $ 82.90M $ 82.90M Historyczne maksimum: $ 0.79402 $ 0.79402 $ 0.79402 Historyczne minimum: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 Aktualna cena: $ 0.0829 $ 0.0829 $ 0.0829 Dowiedz się więcej o cenie pumpBTC (PUMPBTC)

Tokenomika pumpBTC (PUMPBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki pumpBTC (PUMPBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUMPBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUMPBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUMPBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena PUMPBTCna żywo!

Jak kupić PUMPBTC Chcesz dodać pumpBTC (PUMPBTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUMPBTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny pumpBTC (PUMPBTC) Analiza historii ceny PUMPBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PUMPBTC już teraz!

Prognoza ceny PUMPBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUMPBTC? Nasza strona z prognozami cen PUMPBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUMPBTC już teraz!

