Informacje o Puffer (PUFFER) Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer's suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Oficjalna strona internetowa: https://www.puffer.fi/ Biała księga: https://docs.puffer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Kup PUFFER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Puffer (PUFFER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Puffer (PUFFER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.72M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 175.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 180.30M Historyczne maksimum: $ 1.0078 Historyczne minimum: $ 0.1379968490783011 Aktualna cena: $ 0.1803 Dowiedz się więcej o cenie Puffer (PUFFER)

Tokenomika Puffer (PUFFER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Puffer (PUFFER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUFFER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUFFER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUFFER tokenomikę, poznaj cenę tokena PUFFERna żywo!

Jak kupić PUFFER Chcesz dodać Puffer (PUFFER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUFFER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PUFFER na MEXC już teraz!

Historia ceny Puffer (PUFFER) Analiza historii ceny PUFFER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PUFFER już teraz!

Prognoza ceny PUFFER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUFFER? Nasza strona z prognozami cen PUFFER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUFFER już teraz!

