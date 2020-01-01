Tokenomika pSTAKE Finance (PSTAKE) Odkryj kluczowe informacje o pSTAKE Finance (PSTAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o pSTAKE Finance (PSTAKE) pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Oficjalna strona internetowa: https://pstake.finance Biała księga: https://docs.pstake.finance Block Explorer: https://www.mintscan.io/persistence Kup PSTAKE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa pSTAKE Finance (PSTAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pSTAKE Finance (PSTAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Historyczne maksimum: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Historyczne minimum: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Aktualna cena: $ 0.021562 $ 0.021562 $ 0.021562 Dowiedz się więcej o cenie pSTAKE Finance (PSTAKE)

Tokenomika pSTAKE Finance (PSTAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki pSTAKE Finance (PSTAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PSTAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PSTAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPSTAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena PSTAKEna żywo!

Jak kupić PSTAKE Chcesz dodać pSTAKE Finance (PSTAKE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PSTAKE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PSTAKE na MEXC już teraz!

Historia ceny pSTAKE Finance (PSTAKE) Analiza historii ceny PSTAKE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PSTAKE już teraz!

Prognoza ceny PSTAKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PSTAKE? Nasza strona z prognozami cen PSTAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PSTAKE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!