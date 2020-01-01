Tokenomika Prom (PROM) Odkryj kluczowe informacje o Prom (PROM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Prom (PROM) Oficjalna strona internetowa: https://prom.io/ Biała księga: https://prom.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Kup PROM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Prom (PROM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prom (PROM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.39M $ 176.39M $ 176.39M Całkowita podaż: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Podaż w obiegu: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 186.05M $ 186.05M $ 186.05M Historyczne maksimum: $ 12.346 $ 12.346 $ 12.346 Historyczne minimum: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Aktualna cena: $ 9.665 $ 9.665 $ 9.665 Dowiedz się więcej o cenie Prom (PROM)

Tokenomika Prom (PROM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prom (PROM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PROM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PROM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPROM tokenomikę, poznaj cenę tokena PROMna żywo!

Jak kupić PROM Chcesz dodać Prom (PROM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PROM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PROM na MEXC już teraz!

Historia ceny Prom (PROM) Analiza historii ceny PROM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PROM już teraz!

Prognoza ceny PROM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PROM? Nasza strona z prognozami cen PROM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PROM już teraz!

