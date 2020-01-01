Tokenomika Peercoin (PPC) Odkryj kluczowe informacje o Peercoin (PPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Peercoin (PPC) Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://www.peercoin.net Biała księga: https://docs.peercoin.net/ Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/ppc/

Tokenomika i analiza cenowa Peercoin (PPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Peercoin (PPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.57M Całkowita podaż: $ 29.80M Podaż w obiegu: $ 29.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.57M Historyczne maksimum: $ 0.7388 Historyczne minimum: $ 0.0948585635162 Aktualna cena: $ 0.3211

Tokenomika Peercoin (PPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Peercoin (PPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPPC tokenomikę, poznaj cenę tokena PPCna żywo!

Jak kupić PPC Chcesz dodać Peercoin (PPC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PPC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Peercoin (PPC) Analiza historii ceny PPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PPC już teraz!

Prognoza ceny PPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PPC? Nasza strona z prognozami cen PPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PPC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

