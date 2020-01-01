Tokenomika Port3 Network (PORT3) Odkryj kluczowe informacje o Port3 Network (PORT3), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Port3 Network (PORT3) Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Oficjalna strona internetowa: https://port3.io/ Biała księga: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Kup PORT3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Port3 Network (PORT3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Port3 Network (PORT3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.83M $ 40.83M $ 40.83M Historyczne maksimum: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Historyczne minimum: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Aktualna cena: $ 0.04083 $ 0.04083 $ 0.04083 Dowiedz się więcej o cenie Port3 Network (PORT3)

Tokenomika Port3 Network (PORT3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Port3 Network (PORT3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PORT3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORT3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPORT3 tokenomikę, poznaj cenę tokena PORT3na żywo!

Jak kupić PORT3 Chcesz dodać Port3 Network (PORT3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PORT3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PORT3 na MEXC już teraz!

Historia ceny Port3 Network (PORT3) Analiza historii ceny PORT3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PORT3 już teraz!

Prognoza ceny PORT3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PORT3? Nasza strona z prognozami cen PORT3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PORT3 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!