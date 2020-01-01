Tokenomika Star Atlas DAO (POLIS) Odkryj kluczowe informacje o Star Atlas DAO (POLIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Star Atlas DAO (POLIS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Oficjalna strona internetowa: https://staratlas.com Biała księga: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Kup POLIS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Star Atlas DAO (POLIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Star Atlas DAO (POLIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.59M $ 20.59M $ 20.59M Całkowita podaż: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Podaż w obiegu: $ 310.09M $ 310.09M $ 310.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.90M $ 23.90M $ 23.90M Historyczne maksimum: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Historyczne minimum: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Aktualna cena: $ 0.06639 $ 0.06639 $ 0.06639 Dowiedz się więcej o cenie Star Atlas DAO (POLIS)

Tokenomika Star Atlas DAO (POLIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Star Atlas DAO (POLIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POLIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOLIS tokenomikę, poznaj cenę tokena POLISna żywo!

Historia ceny Star Atlas DAO (POLIS) Analiza historii ceny POLIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny POLIS już teraz!

