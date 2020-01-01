Tokenomika Pangolin (PNG) Odkryj kluczowe informacje o Pangolin (PNG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pangolin (PNG) Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Oficjalna strona internetowa: https://pangolin.exchange/ Biała księga: https://docs.pangolin.exchange/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token

Tokenomika i analiza cenowa Pangolin (PNG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pangolin (PNG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.18M $ 28.18M $ 28.18M Całkowita podaż: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Podaż w obiegu: $ 224.37M $ 224.37M $ 224.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.89M $ 28.89M $ 28.89M Historyczne maksimum: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Historyczne minimum: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Aktualna cena: $ 0.1256 $ 0.1256 $ 0.1256 Dowiedz się więcej o cenie Pangolin (PNG)

Tokenomika Pangolin (PNG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pangolin (PNG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PNG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PNG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPNG tokenomikę, poznaj cenę tokena PNGna żywo!

Jak kupić PNG Chcesz dodać Pangolin (PNG) do swojego portfolio?

Historia ceny Pangolin (PNG) Analiza historii ceny PNG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PNG już teraz!

Prognoza ceny PNG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PNG? Nasza strona z prognozami cen PNG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PNG już teraz!

