Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

NazwaPNG

PozycjaNo.626

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.81%

Podaż w obiegu220,373,971

Maksymalna podaż230,000,000

Całkowita podaż230,000,000

Wskaźnik obrotu0.9581%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.98749156,2021-08-25

Najniższa cena0.010871739675202628,2023-10-24

Publiczny blockchainAVAX_CCHAIN

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.