Informacje o Public Masterpiece (PMT) Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Oficjalna strona internetowa: https://publicmasterpiece.com Biała księga: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Kup PMT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Public Masterpiece (PMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Public Masterpiece (PMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M Całkowita podaż: $ 301.07M $ 301.07M $ 301.07M Podaż w obiegu: $ 121.56M $ 121.56M $ 121.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 211.66M $ 211.66M $ 211.66M Historyczne maksimum: $ 0.11289 $ 0.11289 $ 0.11289 Historyczne minimum: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Aktualna cena: $ 0.10583 $ 0.10583 $ 0.10583 Dowiedz się więcej o cenie Public Masterpiece (PMT)

Tokenomika Public Masterpiece (PMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Public Masterpiece (PMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPMT tokenomikę, poznaj cenę tokena PMTna żywo!

Jak kupić PMT Chcesz dodać Public Masterpiece (PMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PMT na MEXC już teraz!

Historia ceny Public Masterpiece (PMT) Analiza historii ceny PMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PMT już teraz!

Prognoza ceny PMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PMT? Nasza strona z prognozami cen PMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PMT już teraz!

