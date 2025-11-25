Tokenomika Palantir (PLTRON)

Tokenomika Palantir (PLTRON)

Odkryj kluczowe informacje o Palantir (PLTRON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:25:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Palantir (PLTRON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Palantir (PLTRON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 580.88K
$ 580.88K$ 580.88K
Całkowita podaż:
$ 3.53K
$ 3.53K$ 3.53K
Podaż w obiegu:
$ 3.53K
$ 3.53K$ 3.53K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 580.88K
$ 580.88K$ 580.88K
Historyczne maksimum:
$ 213.2
$ 213.2$ 213.2
Historyczne minimum:
$ 147.70518558370705
$ 147.70518558370705$ 147.70518558370705
Aktualna cena:
$ 164.74
$ 164.74$ 164.74

Informacje o Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficjalna strona internetowa:
https://app.ondo.finance/assets/pltron
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0c666485b02F7A87d21AdD7AEb9F5e64975AA490

Tokenomika Palantir (PLTRON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Palantir (PLTRON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PLTRON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLTRON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPLTRON tokenomikę, poznaj cenę tokena PLTRONna żywo!

Jak kupić PLTRON

Chcesz dodać Palantir (PLTRON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PLTRON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Palantir (PLTRON)

Analiza historii ceny PLTRON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny PLTRON

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLTRON? Nasza strona z prognozami cen PLTRON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

