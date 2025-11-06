Prognoza ceny Palantir (PLTRON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Palantir na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PLTRON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Palantir % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $187.97 $187.97 $187.97 +0.85% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Palantir na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Palantir może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 187.97. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Palantir może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 197.3685. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PLTRON na 2027 rok wyniesie $ 207.2369 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PLTRON na 2028 rok wyniesie $ 217.5987 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PLTRON w 2029 roku wyniesie $ 228.4787 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PLTRON w 2030 roku wyniesie $ 239.9026 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Palantir może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 390.7761. Prognoza ceny Palantir (PLTRON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Palantir może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 636.5331. Rok Cena Wzrost 2025 $ 187.97 0.00%

Bieżące statystyki cen Palantir Aktualna cena $ 187.97$ 187.97 $ 187.97 Zmiana ceny (24H) +0.85% Kapitalizacja rynkowa $ 687.46K$ 687.46K $ 687.46K Podaż w obiegu 3.66K 3.66K 3.66K Wolumen (24H) $ 71.27K$ 71.27K $ 71.27K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PLTRON to $ 187.97. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.85%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 71.27K. Ponadto PLTRON ma podaż w obiegu wynoszącą 3.66K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 687.46K. Zobacz na żywo cenę PLTRON

Historyczna cena Palantir Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Palantir, cena Palantir wynosi 188.05USD. Podaż w obiegu Palantir (PLTRON) wynosi 0.00 PLTRON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $687.46K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 2.9100 $ 189.61 $ 181.73

7 D -0.05% $ -10.9199 $ 213.2 $ 179.47

30 Dni 0.05% $ 9.2100 $ 213.2 $ 169.83 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Palantir zanotował zmianę ceny o $2.9100 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Palantir osiągnął maksimum na poziomie $213.2 i minimum na poziomie $179.47 . Zanotowano zmianę ceny o -0.05% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PLTRON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Palantir o 0.05% , co odpowiada około $9.2100 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PLTRON. Sprawdź pełną historię cen Palantir, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PLTRON

Jak działa moduł przewidywania ceny Palantir (PLTRON)? Moduł predykcji ceny Palantir to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PLTRON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Palantir na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PLTRON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Palantir. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PLTRON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PLTRON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Palantir.

Dlaczego prognoaza ceny PLTRON jest ważna?

Prognozy cen PLTRON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PLTRON? Według Twoich prognoz PLTRON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PLTRON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Palantir (PLTRON), przewidywana cena PLTRON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PLTRON w 2026 roku? Cena 1 Palantir (PLTRON) wynosi dziś $187.97 . Według powyższego modułu prognoz PLTRON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PLTRON w 2027 roku? Palantir (PLTRON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PLTRON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PLTRON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Palantir (PLTRON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PLTRON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Palantir (PLTRON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PLTRON w 2030 roku? Cena 1 Palantir (PLTRON) wynosi dziś $187.97 . Według powyższego modułu prognoz PLTRON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PLTRON na 2040 rok? Palantir (PLTRON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PLTRON do 2040 roku.