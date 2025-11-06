GiełdaDEX+
Więcej informacji o PLTRON

Informacje o cenie PLTRON

Czym jest PLTRON

Oficjalna strona internetowa PLTRON

Tokenomika PLTRON

Prognoza cen PLTRON

Historia PLTRON

Przewodnik zakupowy PLTRON

Cena Palantir(PLTRON)

Aktualna cena 1 PLTRON do USD:

$187.09
+0.38%1D
USD
Palantir (PLTRON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:19:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Palantir (PLTRON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 181.73
Minimum 24h
$ 190.59
Maksimum 24h

$ 181.73
$ 190.59
$ 215.93806231164194
$ 148.01003259450354
-0.29%

+0.38%

-7.02%

-7.02%

Aktualna cena Palantir (PLTRON) wynosi $ 187.09. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLTRON wahał się między $ 181.73 a $ 190.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLTRON w historii to $ 215.93806231164194, a najniższy to $ 148.01003259450354.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLTRON zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +0.38% w ciągu 24 godzin i o -7.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Palantir (PLTRON)

No.2312

$ 683.95K
$ 683.95K$ 683.95K

$ 71.01K
$ 71.01K$ 71.01K

$ 683.95K
$ 683.95K$ 683.95K

3.66K
3.66K 3.66K

3,655.74746445
3,655.74746445 3,655.74746445

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Palantir wynosi $ 683.95K, przy $ 71.01K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLTRON w obiegu wynosi 3.66K, przy całkowitej podaży 3655.74746445. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 683.95K.

Historia ceny Palantir (PLTRON) – USD

Śledź zmiany ceny Palantir dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.7083+0.38%
30 Dni$ +8.2+4.58%
60 dni$ +87.09+87.09%
90 dni$ +87.09+87.09%
Dzisiejsza zmiana ceny Palantir

DziśPLTRON odnotował zmianę $ +0.7083 (+0.38%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Palantir

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +8.2 (+4.58%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Palantir

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PLTRON o $ +87.09(+87.09%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Palantir

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +87.09 (+87.09%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Palantir (PLTRON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Palantir.

Co to jest Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Palantir. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PLTRON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Palantir na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Palantir będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Palantir (w USD)

Jaka będzie wartość Palantir (PLTRON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Palantir (PLTRON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Palantir.

Sprawdź teraz prognozę ceny Palantir!

Tokenomika Palantir (PLTRON)

Zrozumienie tokenomiki Palantir (PLTRON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLTRONjuż teraz!

Jak kupić Palantir (PLTRON)

Szukasz jak kupić Palantir? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Palantir na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PLTRON na lokalne waluty

1 Palantir(PLTRON) do VND
4,923,273.35
1 Palantir(PLTRON) do AUD
A$286.2477
1 Palantir(PLTRON) do GBP
142.1884
1 Palantir(PLTRON) do EUR
160.8974
1 Palantir(PLTRON) do USD
$187.09
1 Palantir(PLTRON) do MYR
RM782.0362
1 Palantir(PLTRON) do TRY
7,876.489
1 Palantir(PLTRON) do JPY
¥28,624.77
1 Palantir(PLTRON) do ARS
ARS$271,536.8133
1 Palantir(PLTRON) do RUB
15,217.9006
1 Palantir(PLTRON) do INR
16,579.9158
1 Palantir(PLTRON) do IDR
Rp3,118,165.4194
1 Palantir(PLTRON) do PHP
11,006.5047
1 Palantir(PLTRON) do EGP
￡E.8,869.9369
1 Palantir(PLTRON) do BRL
R$1,002.8024
1 Palantir(PLTRON) do CAD
C$263.7969
1 Palantir(PLTRON) do BDT
22,798.7874
1 Palantir(PLTRON) do NGN
269,970.87
1 Palantir(PLTRON) do COP
$719,576.2035
1 Palantir(PLTRON) do ZAR
R.3,257.2369
1 Palantir(PLTRON) do UAH
7,869.0054
1 Palantir(PLTRON) do TZS
T.Sh.459,680.13
1 Palantir(PLTRON) do VES
Bs41,721.07
1 Palantir(PLTRON) do CLP
$176,612.96
1 Palantir(PLTRON) do PKR
Rs52,879.1176
1 Palantir(PLTRON) do KZT
98,261.5389
1 Palantir(PLTRON) do THB
฿6,072.9414
1 Palantir(PLTRON) do TWD
NT$5,786.6937
1 Palantir(PLTRON) do AED
د.إ686.6203
1 Palantir(PLTRON) do CHF
Fr149.672
1 Palantir(PLTRON) do HKD
HK$1,453.6893
1 Palantir(PLTRON) do AMD
֏71,571.2795
1 Palantir(PLTRON) do MAD
.د.م1,741.8079
1 Palantir(PLTRON) do MXN
$3,479.874
1 Palantir(PLTRON) do SAR
ريال701.5875
1 Palantir(PLTRON) do ETB
Br28,684.6388
1 Palantir(PLTRON) do KES
KSh24,179.5116
1 Palantir(PLTRON) do JOD
د.أ132.64681
1 Palantir(PLTRON) do PLN
690.3621
1 Palantir(PLTRON) do RON
лв826.9378
1 Palantir(PLTRON) do SEK
kr1,786.7095
1 Palantir(PLTRON) do BGN
лв318.053
1 Palantir(PLTRON) do HUF
Ft62,886.5617
1 Palantir(PLTRON) do CZK
3,962.5662
1 Palantir(PLTRON) do KWD
د.ك57.43663
1 Palantir(PLTRON) do ILS
608.0425
1 Palantir(PLTRON) do BOB
Bs1,290.921
1 Palantir(PLTRON) do AZN
318.053
1 Palantir(PLTRON) do TJS
SM1,730.5825
1 Palantir(PLTRON) do GEL
507.0139
1 Palantir(PLTRON) do AOA
Kz171,327.6675
1 Palantir(PLTRON) do BHD
.د.ب70.34584
1 Palantir(PLTRON) do BMD
$187.09
1 Palantir(PLTRON) do DKK
kr1,212.3432
1 Palantir(PLTRON) do HNL
L4,931.6924
1 Palantir(PLTRON) do MUR
8,609.8818
1 Palantir(PLTRON) do NAD
$3,255.366
1 Palantir(PLTRON) do NOK
kr1,908.318
1 Palantir(PLTRON) do NZD
$329.2784
1 Palantir(PLTRON) do PAB
B/.187.09
1 Palantir(PLTRON) do PGK
K795.1325
1 Palantir(PLTRON) do QAR
ر.ق681.0076
1 Palantir(PLTRON) do RSD
дин.19,058.8583
1 Palantir(PLTRON) do UZS
soʻm2,227,261.5484
1 Palantir(PLTRON) do ALL
L15,723.0436
1 Palantir(PLTRON) do ANG
ƒ334.8911
1 Palantir(PLTRON) do AWG
ƒ336.762
1 Palantir(PLTRON) do BBD
$374.18
1 Palantir(PLTRON) do BAM
KM318.053
1 Palantir(PLTRON) do BIF
Fr551,728.41
1 Palantir(PLTRON) do BND
$243.217
1 Palantir(PLTRON) do BSD
$187.09
1 Palantir(PLTRON) do JMD
$30,112.1355
1 Palantir(PLTRON) do KHR
751,364.6654
1 Palantir(PLTRON) do KMF
Fr79,700.34
1 Palantir(PLTRON) do LAK
4,067,173.8317
1 Palantir(PLTRON) do LKR
රු56,985.7431
1 Palantir(PLTRON) do MDL
L3,189.8845
1 Palantir(PLTRON) do MGA
Ar842,746.905
1 Palantir(PLTRON) do MOP
P1,496.72
1 Palantir(PLTRON) do MVR
2,881.186
1 Palantir(PLTRON) do MWK
MK324,808.8199
1 Palantir(PLTRON) do MZN
MT11,964.4055
1 Palantir(PLTRON) do NPR
रु26,555.5546
1 Palantir(PLTRON) do PYG
1,326,842.28
1 Palantir(PLTRON) do RWF
Fr271,841.77
1 Palantir(PLTRON) do SBD
$1,537.8798
1 Palantir(PLTRON) do SCR
2,565.0039
1 Palantir(PLTRON) do SRD
$7,212.3195
1 Palantir(PLTRON) do SVC
$1,635.1666
1 Palantir(PLTRON) do SZL
L3,266.5914
1 Palantir(PLTRON) do TMT
m654.815
1 Palantir(PLTRON) do TND
د.ت554.34767
1 Palantir(PLTRON) do TTD
$1,266.5993
1 Palantir(PLTRON) do UGX
Sh654,066.64
1 Palantir(PLTRON) do XAF
Fr106,641.3
1 Palantir(PLTRON) do XCD
$505.143
1 Palantir(PLTRON) do XOF
Fr106,641.3
1 Palantir(PLTRON) do XPF
Fr19,270.27
1 Palantir(PLTRON) do BWP
P2,523.8441
1 Palantir(PLTRON) do BZD
$376.0509
1 Palantir(PLTRON) do CVE
$17,981.2199
1 Palantir(PLTRON) do DJF
Fr33,114.93
1 Palantir(PLTRON) do DOP
$12,007.4362
1 Palantir(PLTRON) do DZD
د.ج24,499.4355
1 Palantir(PLTRON) do FJD
$426.5652
1 Palantir(PLTRON) do GNF
Fr1,626,747.55
1 Palantir(PLTRON) do GTQ
Q1,433.1094
1 Palantir(PLTRON) do GYD
$39,131.7444
1 Palantir(PLTRON) do ISK
kr23,760.43

Zasoby Palantir

Aby lepiej zrozumieć Palantir, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Palantir
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Palantir

Jaka jest dziś wartość Palantir (PLTRON)?
Aktualna cena PLTRON w USD wynosi 187.09USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLTRON do USD?
Aktualna cena PLTRON w USD wynosi $ 187.09. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Palantir?
Kapitalizacja rynkowa dla PLTRON wynosi $ 683.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLTRON w obiegu?
W obiegu PLTRON znajduje się 3.66K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLTRON?
PLTRON osiąga ATH w wysokości 215.93806231164194 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLTRON?
PLTRON zaliczył cenę ATL w wysokości 148.01003259450354 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLTRON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLTRON wynosi $ 71.01K USD.
Czy w tym roku PLTRON pójdzie wyżej?
PLTRON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLTRON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Palantir (PLTRON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

