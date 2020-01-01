Tokenomika PinLink (PIN) Odkryj kluczowe informacje o PinLink (PIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PinLink (PIN) PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Oficjalna strona internetowa: https://pinlink.ai/ Biała księga: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Kup PIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PinLink (PIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PinLink (PIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.24M $ 41.24M $ 41.24M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.75M $ 46.75M $ 46.75M Historyczne maksimum: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 Historyczne minimum: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 Aktualna cena: $ 0.4675 $ 0.4675 $ 0.4675 Dowiedz się więcej o cenie PinLink (PIN)

Tokenomika PinLink (PIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PinLink (PIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIN tokenomikę, poznaj cenę tokena PINna żywo!

Jak kupić PIN Chcesz dodać PinLink (PIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIN na MEXC już teraz!

Historia ceny PinLink (PIN) Analiza historii ceny PIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIN już teraz!

Prognoza ceny PIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIN? Nasza strona z prognozami cen PIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIN już teraz!

