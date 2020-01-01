Tokenomika DePHY (PHY) Odkryj kluczowe informacje o DePHY (PHY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DePHY (PHY) DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://dephy.io Biała księga: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Block Explorer: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Kup PHY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DePHY (PHY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DePHY (PHY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 562.44K $ 562.44K $ 562.44K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Historyczne maksimum: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Historyczne minimum: $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 Aktualna cena: $ 0.00778 $ 0.00778 $ 0.00778 Dowiedz się więcej o cenie DePHY (PHY)

Tokenomika DePHY (PHY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DePHY (PHY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHY tokenomikę, poznaj cenę tokena PHYna żywo!

Historia ceny DePHY (PHY) Analiza historii ceny PHY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PHY już teraz!

Prognoza ceny PHY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHY? Nasza strona z prognozami cen PHY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHY już teraz!

