Informacje o Phoenix (PHNIX) $PHNIX: XRP's resilient spirit and iconic mascot. $PHNIX: XRP's resilient spirit and iconic mascot. Oficjalna strona internetowa: https://phnix.lol/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rDFXbW2ZZCG5WgPtqwNiA2xZokLMm9ivmN Kup PHNIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Phoenix (PHNIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phoenix (PHNIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Całkowita podaż: $ 589.00B $ 589.00B $ 589.00B Podaż w obiegu: $ 530.00B $ 530.00B $ 530.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M Historyczne maksimum: $ 0.000145 $ 0.000145 $ 0.000145 Historyczne minimum: $ 0.000006872981310352 $ 0.000006872981310352 $ 0.000006872981310352 Aktualna cena: $ 0.000017959 $ 0.000017959 $ 0.000017959 Dowiedz się więcej o cenie Phoenix (PHNIX)

Tokenomika Phoenix (PHNIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phoenix (PHNIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHNIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHNIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHNIX tokenomikę, poznaj cenę tokena PHNIXna żywo!

Jak kupić PHNIX Chcesz dodać Phoenix (PHNIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PHNIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PHNIX na MEXC już teraz!

Historia ceny Phoenix (PHNIX) Analiza historii ceny PHNIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PHNIX już teraz!

Prognoza ceny PHNIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHNIX? Nasza strona z prognozami cen PHNIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHNIX już teraz!

