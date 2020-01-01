Tokenomika Pendle (PENDLE) Odkryj kluczowe informacje o Pendle (PENDLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pendle (PENDLE) Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Oficjalna strona internetowa: https://pendle.finance/ Biała księga: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Tokenomika i analiza cenowa Pendle (PENDLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pendle (PENDLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 789.77M $ 789.77M $ 789.77M Całkowita podaż: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Podaż w obiegu: $ 169.92M $ 169.92M $ 169.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Historyczne maksimum: $ 7.53 $ 7.53 $ 7.53 Historyczne minimum: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Aktualna cena: $ 4.648 $ 4.648 $ 4.648 Dowiedz się więcej o cenie Pendle (PENDLE)

Tokenomika Pendle (PENDLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pendle (PENDLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PENDLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PENDLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPENDLE tokenomikę, poznaj cenę tokena PENDLEna żywo!

Jak kupić PENDLE Chcesz dodać Pendle (PENDLE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PENDLE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PENDLE na MEXC już teraz!

Historia ceny Pendle (PENDLE) Analiza historii ceny PENDLE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PENDLE już teraz!

Prognoza ceny PENDLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PENDLE? Nasza strona z prognozami cen PENDLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PENDLE już teraz!

