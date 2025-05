PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

NazwaPENDLE

PozycjaNo.100

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)58.36%

Podaż w obiegu162,368,430.0490886

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż281,527,448.45853144

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.517135769763217,2024-04-11

Najniższa cena0.033486880201439986,2022-11-09

Publiczny blockchainETH

