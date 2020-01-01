Tokenomika PAWS (PAWS)

Tokenomika PAWS (PAWS)

Odkryj kluczowe informacje o PAWS (PAWS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o PAWS (PAWS)

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

Oficjalna strona internetowa:
https://paws.community/app
Biała księga:
https://paws.community/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ

Tokenomika i analiza cenowa PAWS (PAWS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAWS (PAWS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Całkowita podaż:
$ 53.06B
$ 53.06B$ 53.06B
Podaż w obiegu:
$ 53.06B
$ 53.06B$ 53.06B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
Historyczne maksimum:
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
Historyczne minimum:
$ 0.000019076066277213
$ 0.000019076066277213$ 0.000019076066277213
Aktualna cena:
$ 0.00001899
$ 0.00001899$ 0.00001899

Tokenomika PAWS (PAWS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PAWS (PAWS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PAWS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAWS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPAWS tokenomikę, poznaj cenę tokena PAWSna żywo!

Jak kupić PAWS

Chcesz dodać PAWS (PAWS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PAWS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny PAWS (PAWS)

Analiza historii ceny PAWS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny PAWS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAWS? Nasza strona z prognozami cen PAWS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.