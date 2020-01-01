Tokenomika PAWS (PAWS) Odkryj kluczowe informacje o PAWS (PAWS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PAWS (PAWS) PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. Oficjalna strona internetowa: https://paws.community/app Biała księga: https://paws.community/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Kup PAWS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PAWS (PAWS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAWS (PAWS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Całkowita podaż: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B Podaż w obiegu: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Historyczne maksimum: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Historyczne minimum: $ 0.000019076066277213 $ 0.000019076066277213 $ 0.000019076066277213 Aktualna cena: $ 0.00001899 $ 0.00001899 $ 0.00001899 Dowiedz się więcej o cenie PAWS (PAWS)

Tokenomika PAWS (PAWS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PAWS (PAWS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAWS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAWS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAWS tokenomikę, poznaj cenę tokena PAWSna żywo!

Jak kupić PAWS Chcesz dodać PAWS (PAWS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PAWS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PAWS na MEXC już teraz!

Historia ceny PAWS (PAWS) Analiza historii ceny PAWS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PAWS już teraz!

Prognoza ceny PAWS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAWS? Nasza strona z prognozami cen PAWS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAWS już teraz!

