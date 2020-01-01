Tokenomika PAW (PAW) Odkryj kluczowe informacje o PAW (PAW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PAW (PAW) $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Oficjalna strona internetowa: https://pawchain.net Biała księga: https://docs.pawchain.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Kup PAW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PAW (PAW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAW (PAW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Historyczne maksimum: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 Historyczne minimum: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 Aktualna cena: $ 0.000000006342 $ 0.000000006342 $ 0.000000006342 Dowiedz się więcej o cenie PAW (PAW)

Tokenomika PAW (PAW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PAW (PAW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAW tokenomikę, poznaj cenę tokena PAWna żywo!

Jak kupić PAW Chcesz dodać PAW (PAW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PAW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PAW na MEXC już teraz!

Historia ceny PAW (PAW) Analiza historii ceny PAW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PAW już teraz!

Prognoza ceny PAW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAW? Nasza strona z prognozami cen PAW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAW już teraz!

