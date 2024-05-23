Tokenomika HashPack (PACK) Odkryj kluczowe informacje o HashPack (PACK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

Oficjalna strona internetowa: https://www.hashpack.app/
Biała księga: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1
Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920

Tokenomika i analiza cenowa HashPack (PACK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HashPack (PACK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.24M $ 16.24M $ 16.24M Historyczne maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Historyczne minimum: $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 Aktualna cena: $ 0.01624 $ 0.01624 $ 0.01624 Dowiedz się więcej o cenie HashPack (PACK)

Tokenomika HashPack (PACK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HashPack (PACK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PACK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PACK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPACK tokenomikę, poznaj cenę tokena PACKna żywo!

Historia ceny HashPack (PACK) Analiza historii ceny PACK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PACK już teraz!

