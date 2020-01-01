Tokenomika 3DPass (P3D) Odkryj kluczowe informacje o 3DPass (P3D), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o 3DPass (P3D) Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Oficjalna strona internetowa: https://3dpass.org/ Biała księga: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Block Explorer: https://3dpscan.xyz

Tokenomika i analiza cenowa 3DPass (P3D) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 3DPass (P3D), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 265.53K $ 265.53K $ 265.53K Całkowita podaż: $ 812.58M $ 812.58M $ 812.58M Podaż w obiegu: $ 532.12M $ 532.12M $ 532.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 499.00K $ 499.00K $ 499.00K Historyczne maksimum: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Historyczne minimum: $ 0.000487829325888017 $ 0.000487829325888017 $ 0.000487829325888017 Aktualna cena: $ 0.000499 $ 0.000499 $ 0.000499 Dowiedz się więcej o cenie 3DPass (P3D)

Tokenomika 3DPass (P3D): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 3DPass (P3D) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów P3D, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów P3D. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszP3D tokenomikę, poznaj cenę tokena P3Dna żywo!

