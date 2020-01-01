Tokenomika Ozone Chain (OZO) Odkryj kluczowe informacje o Ozone Chain (OZO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ozone Chain (OZO) Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Oficjalna strona internetowa: https://ozonechain.io/ Biała księga: https://whitepaper.ozonechain.io/ Block Explorer: https://ozonescan.io/ Kup OZO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ozone Chain (OZO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ozone Chain (OZO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.90M $ 131.90M $ 131.90M Historyczne maksimum: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Historyczne minimum: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 Aktualna cena: $ 0.1319 $ 0.1319 $ 0.1319 Dowiedz się więcej o cenie Ozone Chain (OZO)

Tokenomika Ozone Chain (OZO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ozone Chain (OZO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OZO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OZO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOZO tokenomikę, poznaj cenę tokena OZOna żywo!

Historia ceny Ozone Chain (OZO) Analiza historii ceny OZO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OZO już teraz!

Prognoza ceny OZO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OZO? Nasza strona z prognozami cen OZO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OZO już teraz!

