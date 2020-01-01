Tokenomika Octo Gaming (OTK) Odkryj kluczowe informacje o Octo Gaming (OTK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Octo Gaming (OTK) Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Oficjalna strona internetowa: https://octo-gaming.com/ Biała księga: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Block Explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Kup OTK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Octo Gaming (OTK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Octo Gaming (OTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Historyczne maksimum: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Historyczne minimum: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Aktualna cena: $ 0.002572 $ 0.002572 $ 0.002572 Dowiedz się więcej o cenie Octo Gaming (OTK)

Tokenomika Octo Gaming (OTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Octo Gaming (OTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OTK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOTK tokenomikę, poznaj cenę tokena OTKna żywo!

Jak kupić OTK Chcesz dodać Octo Gaming (OTK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OTK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OTK na MEXC już teraz!

Historia ceny Octo Gaming (OTK) Analiza historii ceny OTK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OTK już teraz!

Prognoza ceny OTK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OTK? Nasza strona z prognozami cen OTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OTK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!