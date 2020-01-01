Tokenomika Okratech Token (ORT) Odkryj kluczowe informacje o Okratech Token (ORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Okratech Token (ORT) OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Oficjalna strona internetowa: https://ortcoin.org/ Biała księga: https://ortcoin.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Kup ORT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Okratech Token (ORT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Okratech Token (ORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Całkowita podaż: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Historyczne maksimum: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Historyczne minimum: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Aktualna cena: $ 0.00373 $ 0.00373 $ 0.00373 Dowiedz się więcej o cenie Okratech Token (ORT)

Tokenomika Okratech Token (ORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Okratech Token (ORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORT tokenomikę, poznaj cenę tokena ORTna żywo!

Jak kupić ORT Chcesz dodać Okratech Token (ORT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ORT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ORT na MEXC już teraz!

Historia ceny Okratech Token (ORT) Analiza historii ceny ORT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORT już teraz!

Prognoza ceny ORT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORT? Nasza strona z prognozami cen ORT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORT już teraz!

