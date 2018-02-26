Tokenomika Ontology Token (ONT) Odkryj kluczowe informacje o Ontology Token (ONT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ontology Token (ONT) Ontologia to nowy projekt publicznej blockchain o wysokiej wydajności i platforma współpracy oparta na zaufaniu rozproszonym. Ontologia dostarcza nowe publiczne blockchainy o wysokiej wydajności, obejmujące serię kompletnych rozproszonych ksiąg rachunkowych i systemów umów inteligentnych. Struktura blockchaina Ontologii wspiera publiczne systemy blockchainowe i jest w stanie dostosować różne publiczne blockchainy do różnych zastosowań. Ontologia wspiera współpracę między sieciami łańcuchów dzięki swoim różnorodnym grupom protokołów. Ontologia będzie stale udostępniać wspólne moduły na infrastrukturze podstawowej dla różnych rodzajów scenariuszy rozproszonych, takich jak te dla rozproszonego ramienia tożsamości cyfrowej, protokołu wymiany danych rozproszonych, itp. Na podstawie określonych wymagań scenariuszowych Ontologia będzie nadal rozwijać nowe wspólne moduły. Ontologia to nowy projekt publicznej blockchain o wysokiej wydajności i platforma współpracy oparta na zaufaniu rozproszonym. Ontologia dostarcza nowe publiczne blockchainy o wysokiej wydajności, obejmujące serię kompletnych rozproszonych ksiąg rachunkowych i systemów umów inteligentnych. Struktura blockchaina Ontologii wspiera publiczne systemy blockchainowe i jest w stanie dostosować różne publiczne blockchainy do różnych zastosowań. Ontologia wspiera współpracę między sieciami łańcuchów dzięki swoim różnorodnym grupom protokołów. Ontologia będzie stale udostępniać wspólne moduły na infrastrukturze podstawowej dla różnych rodzajów scenariuszy rozproszonych, takich jak te dla rozproszonego ramienia tożsamości cyfrowej, protokołu wymiany danych rozproszonych, itp. Na podstawie określonych wymagań scenariuszowych Ontologia będzie nadal rozwijać nowe wspólne moduły. Oficjalna strona internetowa: https://ont.io/ Biała księga: https://docs.ont.io Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Kup ONT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ontology Token (ONT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ontology Token (ONT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 109.03M $ 109.03M $ 109.03M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.20M $ 119.20M $ 119.20M Historyczne maksimum: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Historyczne minimum: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Aktualna cena: $ 0.1192 $ 0.1192 $ 0.1192 Dowiedz się więcej o cenie Ontology Token (ONT)

Tokenomika Ontology Token (ONT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ontology Token (ONT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONT tokenomikę, poznaj cenę tokena ONTna żywo!

Jak kupić ONT Chcesz dodać Ontology Token (ONT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ONT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ONT na MEXC już teraz!

Historia ceny Ontology Token (ONT) Analiza historii ceny ONT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ONT już teraz!

Prognoza ceny ONT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONT? Nasza strona z prognozami cen ONT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!