Informacje o ECOMI (OMI) The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://ecomi.notion.site/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Kup OMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ECOMI (OMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ECOMI (OMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 90.66M $ 90.66M $ 90.66M Całkowita podaż: $ 305.28B $ 305.28B $ 305.28B Podaż w obiegu: $ 281.56B $ 281.56B $ 281.56B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 98.30M $ 98.30M $ 98.30M Historyczne maksimum: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 Historyczne minimum: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 Aktualna cena: $ 0.000322 $ 0.000322 $ 0.000322 Dowiedz się więcej o cenie ECOMI (OMI)

Tokenomika ECOMI (OMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ECOMI (OMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMI tokenomikę, poznaj cenę tokena OMIna żywo!

Jak kupić OMI Chcesz dodać ECOMI (OMI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OMI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OMI na MEXC już teraz!

Historia ceny ECOMI (OMI) Analiza historii ceny OMI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OMI już teraz!

Prognoza ceny OMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMI? Nasza strona z prognozami cen OMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OMI już teraz!

