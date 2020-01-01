Tokenomika OKAMI Project (OKM) Odkryj kluczowe informacje o OKAMI Project (OKM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OKAMI Project (OKM) Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Oficjalna strona internetowa: https://okami.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Kup OKM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OKAMI Project (OKM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OKAMI Project (OKM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.33M $ 133.33M $ 133.33M Historyczne maksimum: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000013333 $ 0.000013333 $ 0.000013333 Dowiedz się więcej o cenie OKAMI Project (OKM)

Tokenomika OKAMI Project (OKM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OKAMI Project (OKM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OKM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OKM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOKM tokenomikę, poznaj cenę tokena OKMna żywo!

Historia ceny OKAMI Project (OKM) Analiza historii ceny OKM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OKM już teraz!

Prognoza ceny OKM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OKM? Nasza strona z prognozami cen OKM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OKM już teraz!

