Informacje o ORIGYN (OGY) OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Oficjalna strona internetowa: https://www.origyn.com Biała księga: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Block Explorer: https://dashboard.origyn.com/explorer

Tokenomika i analiza cenowa ORIGYN (OGY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORIGYN (OGY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.50M $ 13.50M $ 13.50M Całkowita podaż: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Podaż w obiegu: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.96M $ 17.96M $ 17.96M Historyczne maksimum: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Historyczne minimum: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Aktualna cena: $ 0.001724 $ 0.001724 $ 0.001724 Dowiedz się więcej o cenie ORIGYN (OGY)

Tokenomika ORIGYN (OGY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ORIGYN (OGY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OGY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OGY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOGY tokenomikę, poznaj cenę tokena OGYna żywo!

Jak kupić OGY Chcesz dodać ORIGYN (OGY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OGY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OGY na MEXC już teraz!

Historia ceny ORIGYN (OGY) Analiza historii ceny OGY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OGY już teraz!

Prognoza ceny OGY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OGY? Nasza strona z prognozami cen OGY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OGY już teraz!

