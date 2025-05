OGY

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

NazwaOGY

PozycjaNo.755

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu7,828,640,875

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż10,416,365,239.872936

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.04584611512274245,2022-06-17

Najniższa cena0.001677040809560427,2025-04-06

Publiczny blockchainOGY2

