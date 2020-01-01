Tokenomika ONFA Token (OFT) Odkryj kluczowe informacje o ONFA Token (OFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ONFA Token (OFT) ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. Oficjalna strona internetowa: https://onfa.io/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Kup OFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ONFA Token (OFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ONFA Token (OFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 288.88M $ 288.88M $ 288.88M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 248.40M $ 248.40M $ 248.40M Historyczne maksimum: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 Historyczne minimum: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 Aktualna cena: $ 0.828 $ 0.828 $ 0.828 Dowiedz się więcej o cenie ONFA Token (OFT)

Tokenomika ONFA Token (OFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ONFA Token (OFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOFT tokenomikę, poznaj cenę tokena OFTna żywo!

