Informacje o Odos (ODOS) Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Oficjalna strona internetowa: https://www.odos.xyz/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Kup ODOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Odos (ODOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Odos (ODOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.40M $ 46.40M $ 46.40M Historyczne maksimum: $ 0.20553 $ 0.20553 $ 0.20553 Historyczne minimum: $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 Aktualna cena: $ 0.00464 $ 0.00464 $ 0.00464 Dowiedz się więcej o cenie Odos (ODOS)

Tokenomika Odos (ODOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Odos (ODOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ODOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ODOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszODOS tokenomikę, poznaj cenę tokena ODOSna żywo!

Jak kupić ODOS Chcesz dodać Odos (ODOS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ODOS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ODOS na MEXC już teraz!

Historia ceny Odos (ODOS) Analiza historii ceny ODOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ODOS już teraz!

Prognoza ceny ODOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ODOS? Nasza strona z prognozami cen ODOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ODOS już teraz!

