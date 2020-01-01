Tokenomika Obol (OBOL) Odkryj kluczowe informacje o Obol (OBOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Obol (OBOL) Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world's largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Oficjalna strona internetowa: https://obol.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

Tokenomika i analiza cenowa Obol (OBOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Obol (OBOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.25M $ 13.25M $ 13.25M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 121.24M $ 121.24M $ 121.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.63M $ 54.63M $ 54.63M Historyczne maksimum: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 Historyczne minimum: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Aktualna cena: $ 0.10925 $ 0.10925 $ 0.10925 Dowiedz się więcej o cenie Obol (OBOL)

Tokenomika Obol (OBOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Obol (OBOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBOL tokenomikę, poznaj cenę tokena OBOLna żywo!

Jak kupić OBOL Chcesz dodać Obol (OBOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OBOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OBOL na MEXC już teraz!

Historia ceny Obol (OBOL) Analiza historii ceny OBOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OBOL już teraz!

Prognoza ceny OBOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBOL? Nasza strona z prognozami cen OBOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OBOL już teraz!

