Tokenomika ORBOFI (OBI) Odkryj kluczowe informacje o ORBOFI (OBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ORBOFI (OBI) Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Oficjalna strona internetowa: https://www.orbofi.com/ Biała księga: https://wiki.orbofi.com/learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Kup OBI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ORBOFI (OBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORBOFI (OBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 423.05K $ 423.05K $ 423.05K Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 756.00K $ 756.00K $ 756.00K Historyczne maksimum: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Historyczne minimum: $ 0.000364757960552087 $ 0.000364757960552087 $ 0.000364757960552087 Aktualna cena: $ 0.000378 $ 0.000378 $ 0.000378 Dowiedz się więcej o cenie ORBOFI (OBI)

Tokenomika ORBOFI (OBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ORBOFI (OBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBI tokenomikę, poznaj cenę tokena OBIna żywo!

Jak kupić OBI Chcesz dodać ORBOFI (OBI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OBI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OBI na MEXC już teraz!

Historia ceny ORBOFI (OBI) Analiza historii ceny OBI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OBI już teraz!

Prognoza ceny OBI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBI? Nasza strona z prognozami cen OBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OBI już teraz!

