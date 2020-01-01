Tokenomika ORBOFI (OBI)
Informacje o ORBOFI (OBI)
Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.
Tokenomika i analiza cenowa ORBOFI (OBI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORBOFI (OBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ORBOFI (OBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ORBOFI (OBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów OBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszOBI tokenomikę, poznaj cenę tokena OBIna żywo!
Jak kupić OBI
Chcesz dodać ORBOFI (OBI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OBI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny ORBOFI (OBI)
Analiza historii ceny OBI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny OBI
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBI? Nasza strona z prognozami cen OBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup ORBOFI (OBI)
Kwota
1 OBI = 0.000378 USD